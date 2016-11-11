Пресс-конференция с участием организаторов и главных героев международного турнира по профессиональному боксу

11 ноября 2016, 15:15

14 ноября.11:00.В кинозале ТЦ "Пассаж"состоится пресс-конференция с участием организаторов и главных героев предстоящего международного турнира по профессиональному боксу и смешанным единоборствам.

 Участники пресс-конференции:

  • Герман Титов – генеральный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotions
  • Алексей Титов – исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotions
  • Иван Штырков – участник турнира, боец ММА, чемпион России по самбо
  • Антонио "Бигфут" Сильва – участник турнира, боец ММА, участник UFС, соперник Ивана Штыркова
  • Дмитрий "Механик" Михайленко – участник турнира, боксёр, экс-чемпион Европы WBO,
  • Брейдис Прескотт – участник турнира, боксер, экс-чемпион WBO Inter-Continental, соперник Дмитрия Михайленко
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