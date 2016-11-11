Пресс-конференция с участием организаторов и главных героев международного турнира по профессиональному боксу
11 ноября 2016, 15:15
14 ноября.11:00.В кинозале ТЦ "Пассаж"состоится пресс-конференция с участием организаторов и главных героев предстоящего международного турнира по профессиональному боксу и смешанным единоборствам.
Участники пресс-конференции:
- Герман Титов – генеральный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotions
- Алексей Титов – исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotions
- Иван Штырков – участник турнира, боец ММА, чемпион России по самбо
- Антонио "Бигфут" Сильва – участник турнира, боец ММА, участник UFС, соперник Ивана Штыркова
- Дмитрий "Механик" Михайленко – участник турнира, боксёр, экс-чемпион Европы WBO,
- Брейдис Прескотт – участник турнира, боксер, экс-чемпион WBO Inter-Continental, соперник Дмитрия Михайленко
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать