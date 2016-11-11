Новая промоутерская компания обещает привезти на Урал звёзд мирового бокса

Русская медная компания и "Titov Boxibg Promotions" создали промоутерскую компанию "РМК Боксинг Промоушен". Об этом сообщил департамент информполитики губернатора.

— Планы компании связаны с проектами, которые выведут на новый уровень популярность бокса и спортивных видов единоборств. Это значит, что Свердловская область станет ещё более авторитетной международной спортивной ареной, — прокомментировал региональный министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт.

— Наш опыт в боксе и финансовые возможности Русской медной компании позволяют говорить о том, что в ближайшие год-полтора мы станем одной из ведущих промоутерских компаний мира, а уральцы — свидетелями захватывающих спортивных дуэлей, — отметил гендиректор "РМК Боксинг Промоушен" Герман Титов.