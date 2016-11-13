Губернатор поздравил свердловчан с Днём войск радиационной, химической и биологической защиты

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил военнослужащих и ветеранов войск радиационной, химической и биологической защиты с профессиональным праздником, отмечаемым 13 ноября.

Как отметил глава региона, роль войск РХБЗ чрезвычайно важна в современном мире, где значительно возросла угроза террористических проявлений и одновременно развита химическая и атомная промышленность.