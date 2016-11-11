Госдума приняла в окончательном чтении закон о выплате пенсионерам по 5 тысяч рублей в 2017 году

Все категории пенсионеров, в том числе работающие, а также пенсионеры министерства обороны и других силовых ведомств получат в 2017 году единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. Как сообщается на сайте нижней палаты российского парламента, соответствующий законопроект был принят в пятницу, 11 ноября, в окончательном, третьем чтении.

Согласно документа деньги пенсионерам будут начислены в январе 2017 года. На выплату могут рассчитывать все категории граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации и получающими пенсионные выплаты по состоянию на 31 декабря 2016 года. Сумма в 5 тысяч рублей является фиксированной и обязательной вне зависимости от того, получает ли пенсионер иные меры социальной поддержки, на эту выплату не распространяются удержания или взыскания по исполнительным документам или иным судебным решениям.

Отметим, ранее Президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности РФ отдал правительству распоряжение оперативно внести поправку в законопроект и распространить выплаты на военных пенсионеров и приравненных к ним граждан. Изначально правительство планировало провести единовременные выплаты в размере 5 тыс. рублей всем пенсионерам вместо индексации во втором полугодии текущего года (по прогнозной инфляции).

Начиная с февраля следующего года индексация пенсий будет проводиться в феврале по реальной инфляции.