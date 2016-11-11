Госдума приняла в окончательном чтении закон о выплате пенсионерам по 5 тысяч рублей в 2017 году

11 ноября 2016, 14:47 / Общество

Все категории пенсионеров, в том числе работающие, а также пенсионеры министерства обороны и других силовых ведомств получат в 2017 году единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. Как сообщается на сайте нижней палаты российского парламента, соответствующий законопроект был принят в пятницу, 11 ноября, в окончательном, третьем чтении.

Согласно документа деньги пенсионерам будут начислены в январе 2017 года. На выплату могут рассчитывать все категории граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации и получающими пенсионные выплаты по состоянию на 31 декабря 2016 года. Сумма в 5 тысяч рублей является фиксированной и обязательной вне зависимости от того, получает ли пенсионер иные меры социальной поддержки, на эту выплату не распространяются удержания или взыскания по исполнительным документам или иным судебным решениям. 

Отметим, ранее Президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности РФ отдал правительству распоряжение оперативно внести поправку в законопроект и распространить выплаты на военных пенсионеров и приравненных к ним граждан. Изначально правительство планировало провести единовременные выплаты в размере 5 тыс. рублей всем пенсионерам вместо индексации во втором полугодии текущего года (по прогнозной инфляции).

Начиная с февраля следующего года индексация пенсий будет проводиться в феврале по реальной инфляции.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Общество

8 минут назад

Microsoft выписали антивирусное
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) возбудила дело в отношении корпорации Microsoft. После жалобы российской компании «Лаборатория Касперского» американского софтверного гиганта обвинили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке, что нарушает федеральный закон «О защите конкуренции».

9 минут назад

Эпидемии ВИЧ нет?
На этой неделе в областном правительстве состоялось внеочередное заседание координационной комиссии по противодействию распространению вируса иммунодефицита человека с участием делегации из Министерства здравоохранения России, которую возглавил заместитель министра Сергей Краевой.

47 минут назад

После ДТП с двумя школьными автобусами троих детей госпитализировали
В среду, 9 ноября, в селе Сипавском под Каменском-Уральским в лобовое столкновение попали два школьных автобуса, причём обе машины принадлежат одной и той же школе. Трое пострадавших детей госпитализированы. По факту ДТП прокуратура Свердловской области проводит проверку.

час назад

Добровольцев «серебряного возраста» становится больше
В Екатеринбурге завершился XIV Добровольческий форум Свердловской области, который дал старт традиционным дням милосердия. Деятельность волонтёров старшего поколения стала одной из ключевых тем дискуссий на нём.

час назад

Кино в песнях и кружевах
В Свердловской области прошёл восьмой Фестиваль клубного движения среди граждан пожилого возраста и инвалидов.

час назад

Единовременную выплату получат все пенсионеры
В январе 2017 года пенсионеры, получающие пенсию по линии ПФР и постоянно проживающие в РФ — работающие и неработающие, получат единовременную выплату в размере 5 000 рублей. В том числе и военные пенсионеры, что ранее не планировалось.

час назад

Погранцы решили поставить свой памятник
Ветераны областной общественной организации «Граница» приняли решение установить в Екатеринбурге, в ЦПКиО имени Маяковского, памятник «Пограничникам Урала».

час назад

Внук чешского легионера ищет на Урале семью возлюбленной его деда
В редакцию «ОГ» обратились представители жителя Чехии Эвжена Марэла. Мужчина разыскивает родственников возлюбленной своего деда, который жил в Екатеринбурге в начале прошлого века.

час назад

Ветераны добились строительства корта
О радостном событии — открытии в Екатеринбурге во дворе дома на улице Металлургов, 18а футбольной площадки, пенсионерка Надежда Рябова в первую очередь сообщила в редакцию «Областной газеты», поскольку два года назад именно мы написали о перипетиях устройства корта.

2 часа назад

Чужие среди своих
Из-за 300 рублей пенсионеров в Кировграде разделили на «приезжих» и «своих».

Последние новости
Что было раньше