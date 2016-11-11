Размер средней зарплаты в Свердловской области превысил 32 тысячи рублей

На Среднем Урале средняя зарплата с начала года выросла на 4,9% и составила 32279 рублей 70 копеек. Такие данные приводит Свердловскстат.

Самую маленькую зарплату получают работники гостиниц и ресторанов — 17 тыс. 67, 2 рубля, при этом их доходы за девять месяцев выросли на 3,8%. Больше всех зарабатывают сотрудники из категории "научные исследования и разработки" — 50 тыс. 520,5 рубля. Их зарплаты выросли на 6,9%.

Близко к среднему показателю по региону зарабатывают строители — 30 тыс. 623,2 рубля (прибавка составила 3,4%), медики —29 тыс. 161,9 рублей (повышение на 1,3%), а также специалисты категории "операции с недвижимым имуществом, аренда и представление услуг" — 34 тыс. 848,6 рублей (доход вырос на 3,6%).

Кроме того, зарплата работников сферы образования достигла показателя в 26 тыс. 968,9 рублей, прибавив 2,8%, специалистов категории "предоставление социальных услуг" — 21 тыс. 48,1 рубля (плюс 3,1%), деятелей в области культуры и искусства —26 тыс. 322,4 рубля (рост 5,6%).