Пресс-конференция, посвящённая проведению в Екатеринбурге соревнований по художественной гимнастике

12 ноября. 12:00. В пресс-центре блока Б, ДИВСа состоится пресс-конференция, посвящённая проведению соревнований по художественной гимнастике.

В мероприятии примут участие вице-президент федерации эстетической гимнастики России Полина Ночевнова и президент федерации художественной и эстетической гимнастики Свердловской области Ирина Зильбер.

Добавим, в Екатеринбурге с 12 по 15 ноября пройдут два Всероссийских соревнования: "Всероссийские соревнования по эстетической гимнастике "Надежды России" и соревнования по художественной гимнастике памяти тренера Елизаветы Облыгиной.