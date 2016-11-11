Пресс-конференция, посвящённая проведению в Екатеринбурге соревнований по художественной гимнастике

11 ноября 2016, 16:10

12 ноября. 12:00. В пресс-центре блока Б, ДИВСа состоится пресс-конференция, посвящённая проведению соревнований по художественной гимнастике.

В мероприятии примут участие вице-президент федерации эстетической гимнастики России Полина Ночевнова и президент федерации художественной и эстетической гимнастики Свердловской области Ирина Зильбер.

Добавим, в Екатеринбурге с 12 по 15 ноября пройдут два Всероссийских соревнования: "Всероссийские соревнования по эстетической  гимнастике "Надежды России" и соревнования по художественной гимнастике памяти тренера Елизаветы Облыгиной.

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