В Екатеринбурге пройдут Всероссийские соревнования по художественной гимнастике памяти Е. А. Облыгиной
11 ноября 2016, 16:21
12 ноября. 10:00. В Екатеринбурге пройдут Всероссийские соревнования по художественной гимнастике, посвященных памяти Заслуженного тренера СССР Е. А. Облыгиной.
Соревнования проводятся на спортивной площадке блока Б Дворца игровых видов спорта (ДИВС).
Программа
- 12 ноября. 10:00 - 16:00. Работа мандатной комиссии. Опробование
- 13 ноября. 10:00 - 11:30. Групповые упражнения МС- 1 вид
- 11:30 - 13:45. Индивидуальная программа КМС – 1 вид
- 13:50 - 14:30. Парад открытия. Блок Б
- 15:30 - 16:30. Групповые упражнения КМС – 1 вид
- 16:30 - 18:45. Индивидуальная программа МС- 1 вид
- 19:00 - 21:00. Гала-концерт. Блок А
- 14 ноября. 09:30 - 11:00. Групповые упражнения МС- 1 вид
- 11:00 - 13:15. Индивидуальная программа КМС – 1 вид
- 13:15 - 14:00. Перерыв
- 14:00 - 15:00. Групповые упражнения КМС – 1 вид
- 15:10- 19:40. Индивидуальная программа МС- 2 вида
- 15:30 - 16:30. Парад награждения участников групповых упражнений. Блок А
- 15 ноября. 10:00 - 12:15. Индивидуальная программа МС – 1 вид
- 13:00-17:30. Индивидуальная программа КМС- 2 вида
- 17:30- 17:40. Показательные выступления
- 17:40 -18:00. Парад награждения участников соревнований.
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