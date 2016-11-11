В Екатеринбурге пройдут Всероссийские соревнования по художественной гимнастике памяти Е. А. Облыгиной

11 ноября 2016, 16:21

12 ноября. 10:00. В Екатеринбурге пройдут Всероссийские соревнования по художественной гимнастике, посвященных памяти Заслуженного тренера СССР Е. А. Облыгиной.

Соревнования проводятся на спортивной площадке блока Б Дворца игровых видов спорта (ДИВС).

Программа

  • 12 ноября. 10:00 - 16:00. Работа мандатной комиссии. Опробование
  • 13 ноября. 10:00 - 11:30. Групповые упражнения МС- 1 вид
  • 11:30 - 13:45. Индивидуальная программа КМС – 1 вид
  • 13:50 - 14:30. Парад открытия. Блок Б
  • 15:30 - 16:30. Групповые упражнения КМС – 1 вид
  • 16:30 - 18:45. Индивидуальная программа МС- 1 вид
  • 19:00 - 21:00. Гала-концерт. Блок А
  • 14 ноября. 09:30 - 11:00. Групповые упражнения МС- 1 вид
  • 11:00 - 13:15. Индивидуальная программа КМС – 1 вид
  • 13:15 - 14:00. Перерыв
  • 14:00 - 15:00. Групповые упражнения КМС – 1 вид
  • 15:10- 19:40. Индивидуальная программа МС- 2 вида
  • 15:30 - 16:30. Парад награждения участников групповых упражнений. Блок А
  • 15 ноября. 10:00 - 12:15. Индивидуальная программа МС – 1 вид
  • 13:00-17:30. Индивидуальная программа КМС- 2 вида
  • 17:30- 17:40. Показательные выступления
  • 17:40 -18:00. Парад награждения участников соревнований.
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