Радулов стал менеджером "Спутника"

11 ноября 2016, 15:41 / Спорт

Валерий Радулов назначен на должность менеджера по селекции ХК «Спутник».

Валерий Радулов - Отец двух прославленных хоккеистов: Александра Радулова - двукратного чемпиона мира по хоккею и обладателя Кубка Гагарина, который в данный момент выступает за один из сильнейших клубов НХЛ - «Монреаль Канадиенс», и Игоря Радулова - в данный момент игрока "Югры".

57-летний функционер сменил на этой должности Николая Бабенко, контракт с которым закончился 31 октября. 

- Это для меня родной клуб, и, конечно, для меня очень большая ответственность, но и большая радость - работать здесь, - рассказал Валерий Радулов "ОГ". - Директор клуба - мой друг, мы вместе играли. И он предложил мне попробовать себя на этом посту. Я согласился. Сейчас уже приступил к обязанностям - я буду заниматься подбором игроков. В данный момент я нахожусь в Москве по делам клуба, надо отсмотреть некоторых игроков. Кого? Пока не скажу. Окончательное решение - за главным тренером.

Валерий Радулов родился в Нижнем Тагиле. Девять сезонов выступал за команду «Спутник» на позиции защитника. Провёл за команду 471 матч, забросил 45 шайб. С 1999 по 2005 год работал тренером-преподавателем хоккея в СДЮСШОР «Спутник».

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