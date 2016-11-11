В Екатеринбурге наградят победителей фестивалей

14 ноября.13:00. В Екатеринбургском театре балета "Щелкунчик" состоится награждение победителей заключительных этапов областного фестиваля подростков "Патриоты России", областного фестиваля-конкурса творчества "Город мастеров", областной спартакиады "Город олимпийских надежд".

На заключительном гала-концерте министр социальной политики региона Андрей Злоказов вручит подарки и дипломы Министерства социальной политики Свердловской области 18 победителям из города Екатеринбурга, Алапаевска, Артемовского, Ирбита, Кировграда, Новоуральска, Красноуфимска, Ревды, Нижняя Тура, Новая Ляля, Каменск-Уральского, Сухой Лог, Сысерть, Режевского, Богдановичского и Каменского района.