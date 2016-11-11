В Екатеринбурге наградят победителей фестивалей

11 ноября 2016, 16:36

14 ноября.13:00. В Екатеринбургском театре балета "Щелкунчик" состоится награждение победителей заключительных этапов областного фестиваля подростков "Патриоты России", областного фестиваля-конкурса творчества "Город мастеров", областной спартакиады "Город олимпийских надежд".

На заключительном гала-концерте министр социальной политики региона Андрей Злоказов вручит подарки и дипломы Министерства социальной политики Свердловской области 18 победителям из города Екатеринбурга, Алапаевска, Артемовского, Ирбита, Кировграда, Новоуральска, Красноуфимска, Ревды, Нижняя Тура, Новая Ляля, Каменск-Уральского, Сухой Лог, Сысерть, Режевского, Богдановичского и Каменского района.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Последние новости
Что было раньше