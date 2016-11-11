Вадим Дубичев вручил верхнесергинским школьникам президентский подарок
11 ноября 2016, 16:47 / Земства
Юные жители посёлка Верхние Серги Аня и Степан Плотниковы получили в подарок от президента России Владимира Путина персональный компьютер. Сегодня подарок ребятам вручил первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев. Вместе с ним в гостях у семьи побывал глава городского поселения Владимир Струнин, который от лица администрации подарил Плотниковым чайник и сладкий подарок.
Как сообщили в администрации городского поселения, письмо главе государства
Подарок, прибывший сразу после осенних каникул, стал для детей неожиданностью. Аня призналась: если в Деда Мороза она не верит, то чудеса теперь точно не отрицает.
Фото: Татьяна Горнова