Вадим Дубичев вручил верхнесергинским школьникам президентский подарок

Юные жители посёлка Верхние Серги Аня и Степан Плотниковы получили в подарок от президента России Владимира Путина персональный компьютер. Сегодня подарок ребятам вручил первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев. Вместе с ним в гостях у семьи побывал глава городского поселения Владимир Струнин, который от лица администрации подарил Плотниковым чайник и сладкий подарок.

Как сообщили в администрации городского поселения, письмо главе государства 12-летняя Аня и её 9-летний брат Степан написали накануне учебного года. Школьники рассказали, что живут вместе с мамой и бабушкой. Дорогостоящую технику в семье позволить купить не могут, а компьютер очень нужен для учёбы. Оба хорошо учатся. Помимо этого Стёпа активно участвует в школьной жизни, а его старшая сестра рисует и занимается в местном военно-патриотическом клубе.

Подарок, прибывший сразу после осенних каникул, стал для детей неожиданностью. Аня призналась: если в Деда Мороза она не верит, то чудеса теперь точно не отрицает.

Фото: Татьяна Горнова