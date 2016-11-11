Екатеринбургские мировые судьи получат здание на улице Краснофлотцев для нового офиса

МУГИСО готовит документы для передачи в распоряжение Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области здания на улице Краснофлотцев, 18 в Екатеринбурге.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, передача этого здания под офисы мировых судей позволит решить проблемы с оказанием юридической помощи в Орджоникидзевском районе. На сегодняшний день там работает десять судебных участков. Все они размещены в здании на бульваре Культуры, 20. Площадь этого здания около 1 тыс. кв. м., но 400 кв. м. из них находятся в подвале.

Напомним, по действующим нормативам на один судебный участок должно приходиться не менее 200 кв. м. офисных площадей. Плюс к тому, каждый судья должен иметь возможность проводить судебные заседания в зале, а также ему полагается не менее 10 кв. м. для размещения архива.

Передача ещё одного здания под офисы позволит решить эти проблемы.