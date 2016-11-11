Обзор криминальной хроники пятницы, 11 ноября

Алапаевский завод задолжал работникам больше 6 миллионов рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 145.1 УК РФ (частичная невыплата заработной платы сроком свыше трех месяцев) в отношении руководства ОАО "Алапаевский металлургический завод". По данным СУ СКР по Свердловской области, работникам частично недоплачивалась зарплата, и таким образом долгов скопилось на сумму более 6 млн рублей. В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и на установление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Проводятся допросы работников завода и представителей руководства предприятия, решается вопрос о назначении судебной бухгалтерской экспертизы.

Аферистка из Екатеринбурга проведёт в колонии 2 года за обман 18 предпринимателей

Железнодорожный суд Екатеринбурга вынес приговор 26-летней Виктории Паркер, обвинявшийся по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Суд установил, что в течение 2014-2015 года Паркер, вводя в заблуждение предпринимателей и представлялась владелицей магазинов, брала на реализацию товар под расписку или безденежному договору, однако вырученные за товар деньги не возвращала. Общая сумма ущерба от действий аферистки составила свыше 2,5 миллионов рублей, из которых он смогла возместить только 170 тысяч. Оставшуюся сумму с осуждённой будут взыскивать по исполнительным листам, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

В Нижнем Тагиле задержана шайка мошенников, лишивших граждан имущества на 20 миллионов рублей

Свердловские полицейские задержали в Нижнем Тагиле девять лиц, причастных к хищению мошенническим способом у граждан квартир и автомобилей. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, на счету мошенников не меньше 17 преступлений. Общая сумма ущерба уже составляет порядка 20 миллионов рублей. Не исключено, что пока раскрыты не все преступления, совершённые злоумышлениками. Обманным путём получая у граждан документы на недвижимость и автомобильный транспорт, мошенники вместо договора займа денег под залог оформляли сделки купли-продажи. В полиции отмечают: к сомнительным персонажам обращались граждане с плохой кредитной историей, после того как официальные учреждения отказывали им выдачи займа. Расследование уголовного дела продолжается.

В Тюмени задержаны преступники, совершившие три убийства в Свердловской области

Трое граждан, подозреваемых в совершении ряда тяжких преступлений на территории Свердловской области, задержаны сыщиками в ходе разыскных мероприятий в Тюмени. Как сообщили в следственном управлении СКР, в активе злоумышленников в том числе и двойное убийство в селе Петрокаменском под Нижним Тагилом 20 октября - тогда погиб 57-летний бывший директор нижнетагильского рынка "Спутник" Андрей Кононов и его 37-летняя знакомая. Взявшие на месте преступления ювелирные украшения убитых и незначительную сумму денег, злоумышленники уехали в Реж, где начали пьянствовать в одном из баров. В Реже они совершили третье убийство: обманным путём усадили в автомобиль 39-летнюю женщину, вывезли её в безлюдное место, ограбили и убили, забрав ювелирные украшения и порядка 50 тысяч рублей. Уже после этого злодеи скрылись на территории Тюменской области, где впоследствии и были задержаны. Примечательно, что всё это время преступники передвигались на угнанном ZAZ Chance. В отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За совершение указанных преступлений сообщникам грозит наказание в виде длительных сроков заключения, вплоть до пожизненного лишения свободы.