ГИБДД экстренно проверило все школьные автобусы в Каменском районе

11 ноября 2016, 17:43 / Общество

Внеплановое заседание комиссии по безопасности дорожного движения при главе Каменского ГО прошло 11 ноября. На комиссию были вызваны представители сельских администраций, руководство управления образования Каменского ГО, директора школ, которые эксплуатируют школьные автобусы и предприятий, ответственных за уборку и содержание автомобильных дорог.

Как сообщалось ранее, причинами столкновения стали наличие на покрытии проезжей части снежного наката, который не был обработан противогололёдным материалом и заужение ширины проезжей части снежными валами.

- В адрес обслуживающей организации выдано предписание на устранение данных недостатков, вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 12.34 КоАП РФ, - сообщили в УГИБДД по Свердловской области. - Ранее в отношении директора ООО "Уралдорстрой" уже было вынесено  постановление по статье 12.34 КоАП РФ за нарушение правил содержания дорог в безопасном для движения состоянии.

Кроме того, по результатам внеплановой проверки перед началом учебного года в Пироговской средней школе прокуратурой Каменского района в адрес директора учебного заведения было выдано представление о проведении дополнительных мероприятий с водителями.

По последнией информации две 13-летних девочки и 15-летний юноша госпитализированы в городскую больницу Каменска-Уральского с диагнозом "сотрясение головного мозга", еще четыре ребёнка с легкими ссадинами и ушибами мягких тканей головы находятся на амбулаторном лечении. По словам медиков, состояние детей хорошее.

Как сообщалось ранее, около 15:00 9 ноября в селе Сипавском столкнулись два школьных автобуса, принадлежащих муниципальному казённому образовательному учреждению "Пироговская средняя общеобразовательная школа". По предварительной информации, в автобусе, который вёз детей из школы, находилось 20 детей. Другой школьный автобус, двигавшийся ему навстречу, был без пассажиров. 

Службой технического надзора ОГИБДД Каменска-Уральского проведены в связи с ДТП внепланово проверено техническое состояние всех школьных автобусов, перевозящих детей в Каменском городском округе (Каменской СОШ, Покровской СОШ, Сосновской СОШ, Травянской СОШ, Клевакинской СОШ, Колчеданской СОШ, Колчеданской СКОШИ и Мартюшского детского дома), а также проведено скрытое наблюдение на предмет соблюдения водителями ПДД. По результатам проверок в отношение школьных водителей района составлены шесть административных протоколов за нарушения ПДД. В Колчеданской и Каменской школах выявлены недостатки в техническом состоянии двух школьных автобусов.

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