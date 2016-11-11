Первая победа Крикунова с «Автомобилистом»

Екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ выиграл на своей площадке у загребского «Медвешчака» со счётом 3:2.

Эта победа стала первой для «Автомобилиста» под руководством нового главного тренера – Владимира Крикунова.

Ведя в счёте 3:0, хозяева пропустили в конце третьего периода две шайбы в меньшинстве, но победный счёт в итоге удержали.

Кстати, счёт в матче открыл Анатолий Голышев, который вчера был в редакции"ОГ" и дал интервью.

«Автомобилист» набрал 34 очка поднялчя в турнирной таблице Восточной конференции на десятое место.