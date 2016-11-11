"Синара" обыграла "Норильский никель"

В седьмом туре мужской мини-футбольной Суперлиги екатеринбургская "Синара" взяла вверх над "Норильским никелем" - 5:2 (3:1).

Голы: 1:0 Герасимов (13), 2:0 Бастриков (15), 2:1 Гордеев (16), 3:1 Герасимов (17), 4:1 Чистополов (28), 4:2 Кузенок (48), 5:2 Шевчук (50).

С семнадцатью очками "Синара" перемещается на четвёртую строчку в турнирной таблице.

Следующий матч "Синара" проведёт с московской "Диной". Матч пройдёт 19 ноября в Екатеринбурге.