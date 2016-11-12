Сборная России со свердловчанином на "борту" во второй раз одолела канадцев

Молодежная сборная России по хоккею, в состав которой входит защитник екатеринбургского "Автомобилиста" Александр Щемеров, в рамках традиционной суперсерии против канадских команд переиграла сборную лиги Онтарио - 4:3 (2:1, 0:0, 2:2).

Это была третья игра серии. В первых двух поединках россияне встречались с командой Западной лиги и поделили победы (3:2 и 1:4).

Сборная России проведёт в Канаде ещё три встречи. Ближайшая состоится в воскресенье (по екатеринбургскому времени - в понедельник утром). Соперник - опять команда лиги Онтарио.