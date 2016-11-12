Екатеринбурженки победили в двух номинациях конкурса "Директор школы"

12 ноября 2016, 09:23 / Общество

В Москве определились победители Всероссийского конкурса "Директор школы - 2016". В число лучших руководителей общеобразовательных учреждений страны вошли четыре екатеринбурженки. Об этом сообщила начальник управления образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

Награждение победителей конкурса состоялось 11 ноября в театральном центре "На Страстном". Лучшим директором стал Андрей Шевченко из Краснодара, второе место досталось казанцу Айдару Шамсутдинову, а третье — Татьяне Дебеловой из Красноярска. Также достойно выступили руководители уральских школ.

— Директор школы № 16 Любовь Безбородько и гимназии № 104 Татьяна Галимова стали победителями в номинации "Директор-новатор", а директор школы № 102 Наталья Смирнова победила в номинации "Директор-стратег". Светлана Трухина, директор гимназии № 37, вошла в десятку лучших директоров России, — написала на своей странице в социальных сетях Екатерина Сибирцева.

Она отметила, что независимо от результатов конкурс даёт колоссальный импульс для его профессионального роста его участников и возможность для установления новых контактов. Екатерина Сибирцева поблагодарила организаторов за новые идеи, форматы, прекрасный уровень проведения мероприятия и внимание к участникам — как нынешним, так и прошлых лет.

Добавим, Екатерина Сибирцева в 2012 году заняла второе место на конкурсе "Директор школы".

Как писала "ОГ", конкурс проходил с марта по ноябрь 2016 года. В решающий этап вышли 30 человек из 346 подавших заявки. Среди них — четыре екатеринбурженки: Любовь Безбородько, Татьяна Галимова, Наталья Смирнова и  Светлана Трухина.

Фото: Екатерина Сибирцева

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