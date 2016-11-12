Экс-лидер екатеринбургского "Малахита" сыграл вничью первую партию за мировую шахматную корону

Бывший лидер екатеринбургского клуба "Малахит" Сергей Карякин в Нью-Йорке сыграл вничью первую партию в матче за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном, сообщает ТАСС.

Первая партия завершилась со счётом 0,5:0,5. Сегодня, 12 ноября, состоится вторая партия.

Сам матч состоит из 12 партий с классическим контролем времени: 100 минут на 40 ходов, 50 минут на 20 ходов, а затем 15 минут до конца партии с добавлением по 30 секунд на ход, начиная с первого. Шахматистам дадут выходной день после каждых двух партий.

В ходе поединка российскому гроссмейстеру Сергею Карякину и чемпиону Магнусу Карлсену предстоит пройти допинг-контроль. Спортсменов проверят в том числе и на мельдоний.