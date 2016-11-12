На Средний Урал приезжает Йоулупукки

12 ноября 2016, 09:59

14 ноября.17:00. В рамках мирового турне финский Санта побывает в Екатеринбурге. Уральский Дед Мороз примет своего собрата из Финляндии, Йоулупукки в Парке сказов.

Это первый приезд Йоулупукки в Екатеринбург, поэтому Парк сказов открывает двери для всех желающих и приглашает увидеть встречу зимних волшебников. Гостей ждут новогодние песни, пляски, традиционный хоровод. Кроме новогодних персонажей, детей и взрослых развлечет Баба Яга, хозяйка Медной горы и другие жители парка.

Встреча состоится по адресу:  посёлок Арамиль, улица  Парк сказов, 1.

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