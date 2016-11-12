Пресс-конференция в Екатеринбурге с участием уральского Деда Мороза и Йоулупукки

15 ноября.11:00. Состоится пресс-конференция в Ельцин-Центре в книжном магазине Пиотровский.

В ней примут участие уральский Дед Мороз, Йоулупукки с переводчиком, Святой Николаус, директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова, директор "Парка сказов" Наталья Ларионова.

В 11:30 начнётся встреча сказочных персонажей с детьми в детском кафе Ельцин-Центра.