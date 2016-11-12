Пресс-конференция в Екатеринбурге с участием уральского Деда Мороза и Йоулупукки
12 ноября 2016, 10:03
15 ноября.11:00. Состоится пресс-конференция в Ельцин-Центре в книжном магазине Пиотровский.
В ней примут участие уральский Дед Мороз, Йоулупукки с переводчиком, Святой Николаус, директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова, директор "Парка сказов" Наталья Ларионова.
В 11:30 начнётся встреча сказочных персонажей с детьми в детском кафе Ельцин-Центра.
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