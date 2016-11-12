Пресс-конференция, посвящённая готовности служб к похолоданию на Урале
12 ноября 2016, 10:11
14 ноября. 12:00. В пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвящённая готовности служб к похолоданию на Урале.
Главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко, заместитель главного врача по хирургии ДГКБ №9 Игорь Огарков, главный инженер филиала ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" Алексей Смушкин сообщат о последствиях похолодания в регионе и о мерах предотвращения чрезвычайных ситуаций.
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