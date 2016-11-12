Пресс-конференция, посвящённая готовности служб к похолоданию на Урале

12 ноября 2016, 10:11

14  ноября. 12:00. В пресс-центре ТАСС  состоится пресс-конференция, посвящённая готовности служб к похолоданию на Урале.

Главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко, заместитель главного врача по хирургии ДГКБ №9 Игорь Огарков, главный инженер филиала ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" Алексей Смушкин сообщат о последствиях похолодания в регионе и о мерах предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Последние новости
Что было раньше