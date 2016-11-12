"Ремстройкомплекс" попался на подделке протоколов общих собраний жильцов

В Красноуральске следователи возбудили уголовное дело по факту подделки протоколов общих собраний собственников жилья и их подписей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, на основании этих документов ООО "Ремстройкомплекс" получила в управление три дома.

В конце 2015 -го и начале 2016 годов в домах №46, 55 и 57, расположенных на улице 7 ноября, прошли общие собрания собственников. По итогам голосования ООО "Ремстройкомплекс" была выбрана в качестве управляющей компании для этих многоквартирников. Специалисты департамента государственного и жилищного надзора, получив протоколы общих собраний собственников, включили эти дома в лицензию управляющей компании. Так фирма получила возможность управлять жилым фондом.

Однако, как выяснило надзорное ведомство, эти дома ООО "Ремстройкомплекс" получила не совсем законно.

—Проведённые прокуратурой Красноуральска выездные проверки, в рамках которых проводились опросы граждан — жильцов многоквартирных домов, показали, что часть подписей в решениях собственников по выбору управляющей компании являются поддельными. Факты подделок выявлены также в протоколах общих собраний, — отметили в ведомстве.

На основании материалов прокурорской проверки следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа).