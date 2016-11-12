Мэрия Екатеринбурга продлила приём логотипов к 300-летию города

Администрация столицы Урала продлила на два месяца приём заявок на участие в конкурсе по разработке логотипа Екатеринбурга к 300-летнему юбилею города.

Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, в мэрии подвели промежуточные итоги конкурса. Всего поступило 104 варианта логотипа, из которых 28 прислали жители городов Свердловской области. Члены экспертной комиссии ознакомились с работами и приняли решение продлить первый этап конкурса до 20 января 2017 года

—Это связано с желанием вовлечь в процесс большее число жителей города. Тем более, что поучаствовать планируют старшеклассники детских художественных школ, которые не успели подготовить свои предложения, и в настоящее время дорабатывают их, — отметили в администрации города.

После окончания первого этапа члены комиссии на основании полученных предложений создадут техническое задание для профессиональных дизайнеров. Работы от профессионалов в рамках второго этапа будут приниматься до 19 марта 2017 года. Затем комиссия выберет финалистов, а победителя определят екатеринбуржцы в ходе голосования.

Победителя объявят 19 августа 2017 года — в День города. Автор юбилейного логотипа получит премию в размере 300 тыс. рублей.

Напомним, в День города в уральской столице стартовал конкурс на разработку логотипа к 300-летнему юбилею. Планировалось, что приём заявок завершится 18 ноября — в исторический день рождения Екатеринбурга.