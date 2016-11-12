В депо Каменска-Уральского погиб рабочий

Следователи начали проверку по факту гибели 56-летнего слесаря-ремонтника на территории Каменск-Уральского локомотивно-ремонтного депо, сообщает Уральское следственное управление на транспорте.

Трагедия произошла 10 ноября около 18:00 в секции В-419 административного здания. Мужчина выполнял работы по техническому обслуживанию локомотивов, и в процессе его ударило электрическим током. Слесарь-ремонтник умер на месте происшествия.

Сотрудники ведомства по факту гибели рабочего начали доследственную проверку, чтобы установить причины и обстоятельства произошедшего. Силовики осмотрели тело и место, где произошла трагедия, опросили очевидцев. Точную причину смерти мужчины установит судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.