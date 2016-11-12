Российские учёные приступили к созданию космического робота

Специалисты ракетно-космической корпорации "Энергия" вместе с коллегами из НПО "Андроидная техника" и центрального научно-исследовательского института робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК) выиграли конкурс на создание робота космического назначения и приступили к разработке новинки.

Как сообщает госкорпорация "Роскомос", инженерам предстоит создать комплекс в рамках опытно-конструкторской работы "Косморобот". Этот проект включает в себя мобильного робота, пульты управления, наземный сегмент и средства интеграции. Планируется, что техника будет эксплуатироваться с 2020 по 2024 году на российском сегменте Международной космической станции.

Электронный "космонавт" сможет переносить грузы, снимать оборудование, соединять кабели и выполнять иные манипуляции. Также он будет помогать космонавтам во время выходов в открытый космос. В арсенал мобильного робота войдут инструменты, схваты для фиксации на поручнях, манипуляторы, телекамеры и иное оборудование. Для управления роботом специалисты "Энергии" создадут наземный моделирующий стенд.

По мнению генерального директора компании "Энергия" Владимира Солнцева, в перспективе такие роботы смогут обслуживать космические аппараты в дальнем космосе и работать на поверхности луны.

Фото: "Роскомос"