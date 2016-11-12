Нетрезвый водитель попытался скрыться от полицейских Екатеринбурга

12 ноября 2016, 13:56 / Общество

Силовики Екатеринбурга возбудили уголовное дело в отношении водителя, попавшегося им после погони в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, инцидент произошёл около полудня неподалёку от площади Первой пятилетки на Уралмаше. Экипаж ДПС заметил белую Honda Accord, которая ехала на большой скорости в сторону улицы Кировградской. Инспекторы попытались остановить водителя, но он увеличил скорость, и полицейские начали преследование.  Они догнали лихача на 47-м километре Серовского тракта, где мужчина свернул в лес. Увидев полицейских, уралец попытался скрыться, но его успели задержать сотрудники ведомства. Автоинспекторы заковали в наручники сопротивлявшегося водителя.

Нарушителем оказался 34-летний нигде не работающий житель Туринска. У мужчины были признаки опьянения, а сам был возбуждён и агрессивен. Также он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Прибывшие оперативники нашли в салоне его машины шприц с жидкостью. Автомобиль отправили на штрафстоянку, а водителя — в отдел полиции Невьянска.

Отметим, мужчина имеет стаж вождения четыре года и с 2013 -го 14 раз попадался на нарушении правил дорожного движения. Также его два раза лишали прав за управление транспортом в состоянии опьянения. В этот раз в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за повторное управление машиной в нетрезвом состоянии. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Фото: ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

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