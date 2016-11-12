Уральские синоптики предупредили об аномально холодной погоде

Уральские синоптики предупредили свердловчан и жителей Пермского края о наступлении аномально холодной погоды.

—В связи с опусканием холодного арктического антициклона 13-17 ноября в Свердловской области и Пермском крае ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более, — информирует Уральский гидрометцентр.

Как сообщает "Российская газета", в Екатеринбурге с воскресенья, 13 ноября, и в течение следующей недели ожидается днём -16...-20 °С, ночью похолодает до -15...-26 °С. По словам главы Гидрометцентра России Романа Вильфанда, такая погода характерна для января.