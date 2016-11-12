В Госдуму поступил законопроект о штрафах для депутатов за прогулы заседаний

Представители руководства парламентских фракций, "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия", в пятницу, 11 ноября, внесли в Госдуму поправки в регламент нижней палаты российского парламента о введении финансовой ответственности депутата за прогулы. Об этом сообщает пресс-служба партии "Единая Россия".

Документ предусматривает введение наказания за отсутствие парламентария на заседаниях без уважительной причины. К ним относятся, в частности, командировки, выполнение ответственных поручений за пределами здания Госдумы и временная нетрудоспособность. Каждый прогул обойдётся депутату в одну шестую часть от зарплаты.

Предполагается, что решение об уменьшении заработной платы прогульщику будет принимать комитет Госдумы по регламенту и организации работы по итогам предыдущего месяца. Кроме того, такой документ станет достоянием общественности после опубликования его на сайте нижней палаты российского парламента и в официальном печатном органе Госдумы.

Отметим, одними из авторов законопроекта стали единоросы Владимир Васильев и заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов.

Как писала "ОГ", весной этого года российские парламентарии ввели наказание за прогулы. Инициаторами законопроекта о досрочном прекращении полномочий стали депутаты от "Справедливой России". Парламентарии предложили лишать мандатов депутатов Госдумы за неисполнение своих обязанностей в течение 30 более календарных дней. Первым депутатом, потерявшим мандат за прогулы, стал представитель "Справедливой России" Илья Пономарёв.