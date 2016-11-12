Суд Екатеринбурга отпустил обвиняемого по делу о гибели рабочих на ЗиКе

Ленинский районный суд Екатеринбурга сегодня, 12 ноября, отпустил из-под стражи Юрия Ожиганова — директора строительной компании "Крона", которая ремонтировала кровлю цехов Машиностроительного завода имени Калинина (ЗиК).

Как сообщили "ОГ" в СУ СКР по Свердловской области, по факту обрушения крыши и гибели работников завода было возбуждено четыре уголовных дела: ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек), ч.3 ст.238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и ч.2 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Все уголовные дела объединены в одно производство.

Следователь сегодня предъявил Ожиганову обвинения по двум составам преступлений — "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам" и "причинение тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Также сотрудник ведомства обратился в суд с ходатайством об аресте обвиняемого. Однако Ленинский районный суд отпустил бизнесмена.

—Суд посчитал, что гражданин совершил преступления небольшой и средней тяжести. Кроме того, мужчина не имеет судимостей, воспитывает малолетних детей, не представляет опасности для общества и не может повлиять на следствие, — пояснил "ОГ" официальный представитель СКР Максим Чалков.

Как писала "ОГ", 9 ноября на ЗиКе в результате обрушения кровли между 42-м и 10-м цехами на ЗиКе погибли 4 и пострадали 14 человек. Силовики в ночь на 11ноября в кафе задержали 43-летнего директора компании, которая проводила ремонт крыш корпусов завода.

Добавим, сегодня проходят похороны рабочих предприятия, погибших при обрушении кровли.

Фото: http://ekburg.tv