На Урале 18-летний бесправный водитель врезался в ГАЗель с людьми

Молодой водитель отечественной легковушки сегодня утром, 12 ноября, столкнулся с пассажирской ГАЗелью, в которой ехали восемь человек, сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Авария произошла в 11:40 на 27-м километре автодороги Невьянск – Реж — Килачёвское. Как установили автоинспекторы, 18-летний водитель ВАЗ-2113, совершая обгон, врезался в ГАЗель. В результате аварии травмы получили сам водитель отечественной легковушки, его 14-летняя сестра, которая сидела на переднем сиденье ВАЗа, и две пассажирки микроавтобуса. Женщин и девочку доставили в больницу с переломами.

Как выяснили автоинспекторы, водитель ВАЗа за день до аварии отметил своё совершеннолетие, а водительское удостоверение он ещё не получил.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области