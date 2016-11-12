Екатеринбургский дзюдоист завоевал золото молодёжного чемпионата Европы

Дзюдоист из Екатеринбурга Сахават Гаджиев одержал победу на первенстве Европы среди спортсменов не старше 23 лет в весовой категории до 60 кг. Об этом сообщает федерация дзюдо России.

Чемпионат континента проходит израильском городе Тель-Авив. Участие Гаджиева в первенстве было под вопросом, поскольку накануне соревнований у спортсмена зуб мудрости дал сильное воспаление и температуру. Екатеринбуржцу пришлось выходить на татами, преодолевая зубную боль.

Сахават Гаджиев в первом поединке одолел грузина Нозадзе, а в четвертьфинале победил голландца Торнике Чкадуа, затем в полуфинале оказался сильнее австрийца Кимрана Борчашвили. В финале уралец в схватке за золотую медаль оказался сильнее Чаба Цабо из Венгрии.

Таким образом, Гаджиев принёс сборной России первую золотую медаль европейского молодёжного первенства.