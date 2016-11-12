Путин анонсировал создание новой футбольной лиги

12 ноября 2016, 18:02 / Спорт

Президент России Владимир Путин на встрече с рабочими ярославского завода "Автодизель" анонсировал создание любительской футбольной лиги по примеру Ночной хоккейной лиги, сообщает "Российская газета".

Один из работников предприятия, представившись мастером, задал главе государства вопрос о поддержке спорта и отметил, что играет в Ночной хоккейной лиге. В ответ Владимир Путин подчеркнул, что на уровне регионов и муниципалитетов обязательно должен поддерживаться массовый спорт.

В завершении разговора президент сообщил, что появится Лига по футболу по типу хоккейных соревнований.

Добавим, Ночная хоккейная лига — это любительская спортивная организация, созданная в декабре 2011 года по инициативе Владимира Путина. В соревнованиях принимают участие любительские мужские и женские команды. в 2016 году победу в Ночной хоккейной лиге одержала команда "Автомобилист" из Екатеринбурга. Игроки получили грант 100 млн. рублей.

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