Антон Шипулин выступит на Кубке мира по лыжным гонкам

Свердловский биатлонист Антон Шипулин в наступающем сезоне будет выступать в двух видах спорта. Помимо привычных стартов в биатлоне Шипулин попробует свои силы в лыжных гонках.

Как отмечает федерация лыжных гонок Свердловской области, Антон будет примет участие в этапах Кубка мира. Это станет для него подготовкой к биатлонному сезону.

- У Антона будет прекрасная возможность на мировом уровне помериться силами с лучшими чистыми лыжниками Кубка Мира, такими, как: Александр Легков, Максим Вылегжанин, Мартин Йонсруд Сундбю, Петтер Нортуг и многими другими.

В недавнем времени великий биатлонист Уле-Эйнар Бьордален на равных соперничал с лыжниками в гонках с раздельного старта свободным стилем, и мы не раз отмечали выступление братьев Фуркад на соревнованиях уровня FIS, - говорится в заявлении федерации.