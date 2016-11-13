Карякин и Карлсен сыграли вничью вторую партию

Вторая партия в борьбе за шахматную корону между россиянином Сергеем Карякиным и норвежцем, действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном опять не выявила сильнейшего.

В этот раз Карякин играл белыми. Встреча продолжалась почти три часа.

На протяжении всей игры соперники шли на равных. Поэтому многие эксперты уже в середине партии предполагали ничью.

Например, экс-чемпионка мира Сьюзан Полгар на 21 ходу сообщила в твиттере, что не сомневается именно в таком исходе.

После двух партий (из максимально возможных 12-ти) противники набрали по одному очку, по разу сыграв черными и белыми фигурами.

В воскресенье у них будет день отдыха, а в понедельник битва продолжится.