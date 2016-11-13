«Темп-СУМЗ-УГМК» проиграл в Южно-Сахалинске

Баскетболисты ревдинского клуба «Темп-СУМЗ-УГМК» проиграли в гостях действующему чемпиону первого дивизиона суперлиги со счётом 64:77 (11:9, 25:24, 12:22, 16:22).

Не помогла ревдинцам даже сверхрезультативная игра центрового Алимджана Федюшина, который отгрузил в корзину бывших одноклубников 21 очко.

Любопытная деталь – матч начался в 11.30 по местному времени, то есть в Свердловской области было 5.30 утра.

У «Темпа-СУМЗ-УГМК» это уже пятое поражение в семи матчах регулярного чепионата.