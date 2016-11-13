В детском саду на Уралмаше произошёл пожар

В Екатеринбурге минувшем вечером, 12 ноября, на территории детского сада произошёл пожар, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сигнал о возгорании на улице Черноярской поступил на пульт спасателей в 22:05 вечера. На место происшествия выехали четверо пожарных, однако пламя было потушено до приезда огнеборцев.

В результате возгорания на площади два квадратных метра пострадала веранда дошкольного учреждения.

Добавим, это далеко не первый пожар на территории детских садов Екатеринбурга, произошедший поздней осенью 2016 года. Так, 7 ноября, была повреждена обшивка веранды детских садов на Краснофлотцев и Сыромолотова. Днём ранее пострадали детсады на бульваре Сергея Есенина и улице Панельной.