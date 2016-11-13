В ЦПКиО пройдёт праздник для призывников

В Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского сегодня днём, 13 ноября, пройдёт праздник для будущих военнослужащих — Всероссийский день призывника, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

С полудня на площадке перед центральной сценой развернётся выставка о срочной и контрактной службе в Вооружённых силах России. В 13:00 на главной сцене парка начнётся патриотический концерт. При этом в связи с похолоданием возможны изменения в программе празднования Всероссийского дня призывника.

Как писала "ОГ", 1 октября стартовала осенняя призывная кампания. По плану отдавать долг Родине отправятся 3 999 жителей Свердловской области — на 350 меньше, чем весной.