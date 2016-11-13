Землю озарит самая большая луна за последние 70 лет

В воскресенье, 13 ноября, земляне смогут увидеть супер-луну, сообщает РИА Новости со ссылкой на NASA,

Луна 14 ноября приблизится к Земле на самое короткое расстояние с 1948 года. Суперлуние станет самым ярким за последние 70 лет. В следующий раз подобное явление жители смогут наблюдать в 2034 году.

Учёный из NASA Ной Петро отметил, что увидеть объект можно будет 13 ноября. В ночь с воскресенья на понедельник расстояние между луной и Землёй будет незначительное. По данным учёных, в следующий раз такое явление можно будет увидеть 14 декабря.

Как писала "ОГ", в ночь на 16 октября Екатеринбург озарило суперлуние, которое обычно происходит раз в 144 дня.

Добавим, суперлуние — это астрономическое явление, которое можно наблюдать при наибольшем сближении луны и Земли. Спутник кажется на 30% ярче и на 14% крупнее, чем обычно.

Видео: NASA