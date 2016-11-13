Военнослужащих ЦВО наградили медалями за борьбу с сибирской язвой

В День войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) более 70 солдат, сержантов и офицеров Центрального военного округа (ЦВО) были удостоены наград Министерства обороны за ликвидацию последствий вспышки сибирской язвы на Ямале, сообщает ТАСС.

—73 военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты ЦВО награждены медалями "За воинскую доблесть" I и II степени за проявленное мужество при ликвидации последствий вспышки сибирской язвы на Ямале, — сказал начальник войск РХБЗ округа генерал-майор Валерий Васильев.

По его словам, главной задачей было локализовать и ликвидировать вспышку опасной болезни в кратчайшие сроки.

Напомним, в конце июля этого года в Ямало-Ненецком автономном округе произошла вспышка сибирской язвы. В последний раз это заболевание было зафиксировано в регионе более 100 лет назад. Для борьбы с опасной инфекцией на Ямал из Екатеринбурга отправились военнослужащие войск РХБЗ.

Подробности ликвидации сибирской язвы силами уральских воинов читайте в материале "ОГ".