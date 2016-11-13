Путин назначил 20 новых судей на Среднем Урале

Президент России Владимир Путин назначил на шестилетний срок полномочий 20 новых судей в Свердловской области. Указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

Состав судов обновился в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Камышлове, Красноуфимске, Берёзовском и других городах Среднего Урала.

Новые судьи Свердловской области: