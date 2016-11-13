Ликвидаторы сибирской язвы на Ямале получили новую технику

Бригада войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), дислоцированная в Екатеринбурге, получила новую технику к своему профессиональному празднику. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

На вооружение военнослужащим поступили современные образцы разведывательных химических машин и термодымовых машин. Разведывательные машины оснащены аппаратурой для передачи данных. В режиме онлайн видео с камер и карты с оценкой обстановки поступают в командные пункты.

Термодымовые машины могут ставить аэрозольную завесу в нескольких диапазонах электромагнитного излучения. Такая техника позволяет скрыть от разведки маскируемые объекты.

Как писала "ОГ", 13 ноября, в День войск РХБЗ более 70 военнослужащих бригады были удостоены государственных наград за ликвидацию последствий вспышки сибирской язвы на Ямале.

Фото: Министерство обороны России