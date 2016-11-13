Полицейские Нижнего Тагила обезвредили банду, лишавшую людей квартир

В Нижнем Тагиле полицейские расследуют уголовное дело в отношении группы из девяти подозреваемых в мошенничестве с автомобилями и квартирами. Ущерб от действий злоумышленников оценивается в 20 млн рублей, а некоторые их жертвы остались без жилья, сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.

Силовики возбудили в отношении членов группировки уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (совершение мошенничества в особо крупном размере). Злоумышленники размещали в открытом доступе объявления о выдаче займов под залог недвижимости или автотранспорта. Некоторые тагильчане "покупались" на заманчивые предложения и лишались имущества. Среди них — жительница Ленинского района города.

В ноябре прошлого года она позвонила по телефону, надеясь получить займ в 100 тыс. рублей на ремонт квартиры. На том конце провода ей ответили, что решение о выдаче денег будет принято после осмотра жилья. К ней в квартиру приехали трое мужчин. Обследовав предмет залога, "специалисты" согласовали срок займа на один год и попросили оригиналы документов на квартиру. Один из злоумышленников предоставил женщине на подпись договор купли-продажи её жилья и две расписки: на 110 тыс. рублей — о выдаче займа на 100 тыс. рублей и 10 тыс. рублей обслуживания кредита, на 1 млн. рублей — страховка на случай невозврата займа. Тагильчанка дважды вносила средства по кредиту, но ни разу не получала при этом документы.

— Когда потерпевшая не смогла собрать деньги для очередного платежа, она сообщила кредитору, что хочет продать квартиру, и попросила копии отданных ею документов. Тот пообещал, что этим вопросом займется сам, вынудил выписаться из квартиры и перевёз женщину, по его словам, на время оформления документов, в съёмное жилье. Срок аренды истекал, а кредитор никаких мер к продаже квартиры не предпринимал, на телефонные звонки не отвечал. Только тогда женщина обратилась в полицию, — рассказали в ведомстве.

Силовики начали проверку и вычислили злоумышленников. Как выяснили полицейские, ранее судимые за такие же преступления граждане и их родственники оформили несколько сделок в городской регистрационной палате. Оперативники в августе 2016 года поймали девять лиц, причастных к хищению у граждан машин и жилья. По данным следствия, злоумышленники орудовали с 2011 года и до момента задержания. Они размещали объявления о выдаче кредита под залог недвижимости и транспорта, оформляли простые письменные договоры займа, купли-продажи или дарения имущества заёмщиков или их родственников как бы в обеспечение возврата средств. Затем дельцы брали с людей расписки о передаче денег, где указывались суммы, намного превышающие размер займа.

Сотрудники МВД установили 17 эпизодов преступлений, а общий ущерб от деятельности злоумышленников оставил порядка 20 млн рублей. Полицейские продолжают выяснять, кто ещё пострадал от действий этих лиц.

Силовики просят граждан обращаться в отделы внутренних дел Нижнего Тагила: +7 (3435) 97-60-02, 97-62-03, 355-02-02, 356-42-01, 97-68-02, 43-15-59, 47-71-02, 25-43-52, 97-60-42.

Также можно позвонить по телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области: +7 (343) 358-71-61 или по линии 02.