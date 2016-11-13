Полицейские Нижнего Тагила обезвредили банду, лишавшую людей квартир

13 ноября 2016, 14:45 / Земства

В Нижнем Тагиле полицейские расследуют уголовное дело в отношении группы из девяти подозреваемых в мошенничестве с автомобилями и квартирами. Ущерб от действий злоумышленников оценивается в 20 млн рублей, а некоторые их жертвы остались без жилья, сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.

Силовики возбудили в отношении членов группировки уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (совершение мошенничества в особо крупном размере). Злоумышленники размещали в открытом доступе объявления о выдаче займов под залог недвижимости или автотранспорта. Некоторые тагильчане "покупались" на заманчивые предложения и лишались имущества. Среди них — жительница Ленинского района города.

В ноябре прошлого года она позвонила по телефону, надеясь получить займ в 100 тыс. рублей на ремонт квартиры. На том конце провода ей ответили, что решение о выдаче денег будет принято после осмотра жилья. К ней в квартиру приехали трое мужчин. Обследовав предмет залога, "специалисты" согласовали срок займа на один год и попросили оригиналы документов на квартиру. Один из злоумышленников предоставил женщине на подпись договор купли-продажи её жилья и две расписки: на 110 тыс. рублей — о выдаче займа на 100 тыс. рублей и 10 тыс. рублей обслуживания кредита, на 1 млн. рублей — страховка на случай невозврата займа. Тагильчанка дважды вносила средства по кредиту, но ни разу не получала при этом документы.

— Когда потерпевшая не смогла собрать деньги для очередного платежа, она сообщила кредитору, что хочет продать квартиру, и попросила копии отданных ею документов. Тот пообещал, что этим вопросом займется сам, вынудил выписаться из квартиры и перевёз женщину, по его словам, на время оформления документов, в съёмное жилье. Срок аренды истекал, а кредитор никаких мер к продаже квартиры не предпринимал, на телефонные звонки не отвечал. Только тогда женщина обратилась в полицию, — рассказали в ведомстве.

Силовики начали проверку и вычислили злоумышленников. Как выяснили полицейские, ранее судимые за такие же преступления граждане и их родственники оформили несколько сделок в городской регистрационной палате. Оперативники в августе 2016 года поймали девять лиц, причастных к хищению у граждан машин и жилья. По данным следствия, злоумышленники орудовали с 2011 года и до момента задержания. Они размещали объявления о выдаче кредита под залог недвижимости и транспорта, оформляли простые письменные договоры займа, купли-продажи или дарения имущества заёмщиков или их родственников как бы в обеспечение возврата средств. Затем дельцы брали с людей расписки о передаче денег, где указывались суммы, намного превышающие размер займа.

Сотрудники МВД установили 17 эпизодов преступлений, а общий ущерб от деятельности злоумышленников оставил порядка 20 млн рублей. Полицейские продолжают выяснять, кто ещё пострадал от действий этих лиц.

Силовики просят граждан обращаться  в отделы внутренних дел Нижнего Тагила: +7 (3435) 97-60-02, 97-62-03, 355-02-02, 356-42-01, 97-68-02, 43-15-59, 47-71-02, 25-43-52, 97-60-42.

Также можно позвонить по телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области: +7 (343) 358-71-61 или по линии 02.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Земства

6 часов назад

День открытых дверей прошёл в приюте для животных Екатеринбурга
Пункт временного содержания отловленных бездомных животных (ПКС) Екатеринбурга в субботу, 12 ноября, открыл двери для всех желающих. Приют для четвероногих бродяг находится на территории предприятия "Спецавтобаза" на улице Посадской. Как раз сюда попадают пойманные на улицах Екатеринбурга собаки и кошки. Сотрудники ПКС устроили день открытых дверей, чтобы их пока ещё бездомные питомцы получили шанс найти новых хозяев.

11 ноября 2016

Зимний Серов
Молодой фотокорреспондент «ОГ» Павел Ворожцов впервые побывал в Серове. Пятый по численности город Свердловской области напомнил ему екатеринбургский Уралмаш, только более ухоженный.

10 ноября 2016

Средний Урал под натиском снежной стихии
На Средний Урал обрушилась снежная стихия. За два дня, с 8 по 10 ноября, в регионе выпала почти половина месячной нормы осадков — до     21-24 см снега. Фотокорреспонденты «Областной газеты» побывали в Екатеринбурге, на Тюменском и Серовском трактах и запечатлели уральскую ноябрьскую зиму.

8 ноября 2016

«Верю в средний бизнес»
Глава Верхней Туры считает, что его город пора освободить от приставки «моно».

8 ноября 2016

Самые красивые деревни Среднего Урала могут объединиться в ассоциацию
Недавно Общественная палата РФ опубликовала путеводитель по самым красивым деревням России. Пока в него вошли восемь селений. Четыре из них находятся в Архангельской области, два — в Бурятии, по одному — в Карелии и Ярославской области. В нашей области живописных населённых пунктов тоже хватает, но пока их нет даже в списке кандидатов.

7 ноября 2016

Главный ветинспектор региона: «Количество станций сокращается, оборудование не менялось лет двадцать»
Ветеринарные врачи стоят на страже здоровья в первую очередь не зверей, а людей. Как обстоят дела в этой сфере на Среднем Урале, мы поговорили с директором Департамента ветеринарии Свердловской области — главным государственным ветинспектором Свердловской области Евгением Трушкиным.

7 ноября 2016

Дополнительное образование
Мэры дали несколько уроков своим коллегам, не сдавшим «экзамен» по строительству садиков

5 ноября 2016

Вкусная ярмарка открылась в Екатеринбурге
В Екатеринбурге проходит ярмарка выходного дня

3 ноября 2016

Прогулка по Алапаевску
По пути на интервью с главой Алапаевска Станиславом Шаньгиным наш фотокорреспондент запечатлел виды города.

2 ноября 2016

Алапаевцы едут в Питер
Мэр Алапаевска — о кадровом голоде и нехватке школ.

Последние новости
Что было раньше