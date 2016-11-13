Рабочие закроют на Уралмаше одну из улиц

В Орджоникидзевском районе столицы Урала в понедельник, 14 ноября, коммунальщики почти на две недели перекроют улицу Новаторов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Причина перекрытия — подключение к сетям канализации и холодного водоснабжения новостройки на улице Новаторов. Работы проведут сотрудники МУП "Водоканал". Движение транспорта будет закрыто до 25 ноября от улицы Новаторов, 9, до Ломоносова.

Водители смогут объехать перекрытый участок дороги по улицам Черноярской, Индустрии, Ломоносова и Коммунистической.

Карта: 2Gis