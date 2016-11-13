Свердловские пловцы Лобинцев и Устинова выступят на чемпионате мира в Канаде

Свердловские пловцы Дарья Устинова и Никита Лобинцев включены во состав сборной России на участие в миром первенстве по плаванию на короткой воде.

Как сообщает Всероссийская федерация плавания (ВФП), президиум организации утвердил состав национальной команды на участие в чемпионате мира по плаванию на короткой воде. В сборную включены 29 человек — 10 девушек и 19 мужчин. В их число попали новоуралец, выступающий параллельно за Московскую область, Никита Лобинцев и уроженка Каменска-Уральского Дарья Устинова.

Мировое первенство пройдёт в Виндзоре (Канада) с 6 по 11 декабря.