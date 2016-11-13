В столице Урала пройдёт финал конкурса "Маленькая Мисс Екатеринбург 2016"

18 ноября.18:00. В уральской столице состоится финальное шоу конкурса "Маленькая Мисс Екатеринбург 2016".

Конкурс проходит в 14-й раз. В нём принимают участие девочки в возрасте от 4 до 12 лет. Победительница получит авторскую корону от уральского художника- ювелира Игоря Дара и поездку в Грецию на международный фестиваль NEW GRACE.

Мероприятие состоится в театре балета "Щелкунчик".