В столице Урала пройдёт финал конкурса "Маленькая Мисс Екатеринбург 2016"

13 ноября 2016, 16:36

18 ноября.18:00. В уральской столице состоится финальное шоу конкурса "Маленькая Мисс Екатеринбург 2016".

Конкурс проходит в 14-й раз. В нём принимают участие девочки в возрасте от 4 до 12 лет. Победительница получит авторскую корону от уральского художника- ювелира Игоря Дара и поездку в Грецию на международный фестиваль NEW GRACE.

Мероприятие состоится в театре балета "Щелкунчик".

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