УрФУ бесплатно покажет научные фильмы для всех желающих

В Уральском федеральном университете с 14 ноября по 18 ноября пройдёт показ документальных фильмов в рамках Фестиваля актуального научного кино, сообщает пресс-служба вуза.

Студенты и преподаватели, а также все желающие смогут посмотреть фильмы российских и зарубежных режиссёров о слиянии наук, буквальной геометрии, о планете Земля, тайной жизни материалов. Сеансы пройдут в двух корпусах: улица Куйбышева, 48, аудитория 700 и улица Софьи Ковалевской, 5, аудитория Т-216.

Как отметили организаторы, этот проект создан для того, чтобы познакомить как можно больше зрителей с научным кино, вдохновить их на собственные исследования и пробудить в людях интерес к науке.

Расписание сеансов: