В Екатеринбурге стартовал турнир по художественной гимнастике памяти Елизаветы Облыгиной

В столице Урала взял старт традиционный турнир по художественной гимнастике памяти заслуженного тренера СССР Елизаветы Облыгиной.

- Это самое ожидаемое событие года. Для нашего города большая честь принимать соревнования такого масштаба. Гимнастика развивается так бурно и так много даёт молодому поколению, что она стала настоящим искусством. Наша задача - поддерживать его, искать новые таланты и всячески помогать им на пути к спортивному успеху, - говорит президент федерации художестенной и эстетической гимнастики Свердловской области Ирина Зильбер.

Турнир проходит с 13 по 15 ноября. Стоит отметить, что в соревнованиях принимают участие только мастера спорта или кандидаты в мастера спорта, которые в случае успешного выступления могут выполнить заветный норматив мастера спорта.

Также параллельно с турниром памяти Елизаветы Облыгиной в Екатеринбурге проходят крупнейшие соревнования по эстетической гимнастике "Надежды России", где от Свердловской области выступает команда "Калина". Всего за три дня на соревнованиях в Екатеринбурге выступят более 800 гимнасток.

Завершением первого соревновательного дня стал гала-концерт с участием представительниц художественной и эстетической гимнастики. На ковёр вышли именитые гимнастки, а также самые юные представительницы этих видов спорта. Они представили выступления, посвящённые чувствам человека. Помимо традиционных пяти чувств гимнастками было представлено шестое - любовь. Стоит отметить, что гала-концерт вызвал ажиотаж среди екатеринбуржцев, на трибунах ДИВСа едва можно было найти свободные места.