Волейболисты "Локомотива-Изумруда" дважды проиграли прямым конкурентам

В пятом туре чемпионата России среди команд высшей лиги "А" екатеринбургский "Локомотив-Изумруд" встречался в Москве с МГТУ и в двух играх сумел взять только одно очко из шести возможных - 2:3 и 0:3.

Благодаря двум победам, столичная команда обогнала уральцев: набрав 20 очков, она вышла на третье место. "Локомотив-Изумруд" с 19 баллами занимает четвертую позицию.

Лидируют в чемпионате "Ярославич" (22 очка) и барнаульский "Университет" (21).

В шестом туре, который состоится 19-20 ноября, екатеринбуржцы на своей площадке будут принимать лидера - "Ярославич".