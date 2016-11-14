Илья Хлыбов стал пятикратным чемпионом мира по самбо

Чемпионат мира по самбо, который завершился в воскресенье на "Арене-Армеец" в Софии, отметился безоговорочной победой сборной России - команда лидировала во всех видах. Одну золотую медаль принёс в копилку и свердловчанин.

Верхнепышминский самбист Илья Хлыбов в пятый раз выиграл чемпионат мира в категории до 62 килограмм.

Напомним, Хлыбов является самым титулованным самбистом области.

Ещё один свердловский самбист Аймерген Аткунов взял бронзу в категории до 57 килограмм.