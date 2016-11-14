Банк России в пять раз сократил коэффициент риска по ипотечным облигациям

15 минут назад Реклама
Обслуживание и ремонт газового оборудования
Для того, чтобы газовое оборудование могло исправно работать на протяжении многих лет, а его использование было полностью безопасным, важно регулярно проводить профилактический осмотр и, в случае необходимости, замену необходимых узлов и деталей.
11 ноября 2016
Закрыта книга заявок на гособлигации региона
Заявки на приобретение облигаций госзайма Свердловской области организатор размещения — ВТБ Капитал — вчера принимал на протяжении трёх часов. Книга заявок была открыта в 13 часов и закрыта в 16 часов по московскому времени. Как сообщили «ОГ» в региональном минфине, уже в понедельник, 14 ноября, станет известно, насколько востребованными оказались долговые бумаги субъекта.
11 ноября 2016
Хранить деньги госбюджета смогут 6 банков страны
Средства федерального бюджета теперь могут быть размещены только в шести банках страны. Причём пять из них являются государственными (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, «ВТБ 24») и один — «Альфа-банк» — частным.
11 ноября 2016
Сбербанк услышал область
В преддверии 175-летнего юбилея Сбербанка управляющий Свердловским отделением банка Михаил Кисель встретился с журналистами из Верхней Пышмы, Берёзовского, Нижнего Тагила, Первоуральска и Качканара. Он отметил, что раньше взаимодействовал только с представителями муниципалитетов, но с местными СМИ общаться не получалось — пообещал, что будет исправляться.
11 ноября 2016
Уральцы выступили против международной «антиасбестовой кампании»
7 ноября в Москве во Дворце труда профсоюзов состоялось совещание Международного профсоюзного альянса «Хризотил», посвящённое 10-летию организации.
11 ноября 2016
«Меня каждый год за это возят мордой по столу»
«Титановая долина» попросила выделить ей ещё 700 миллионов рублей.
10 ноября 2016
Экологи лишили Дегтярск инвестора. Сурьмяной завод отдадут Асбесту
Национальная сурьмяная компания (НСК) после остановки проекта в Дегтярске не уходит из Свердловской области. В сентябре новым генеральным директором стал Александр Савин, который ведёт переговоры об открытии производства на другой площадке.
9 ноября 2016
Депутат Госдумы Александр Петров — о новых законопроектах, которые помогут здравоохранению
Депутат Государственной думы РФ — это человек, действующий в двух плоскостях. По роду законодательной деятельности он не должен зацикливаться лишь на решении сиюминутных проблем, обязан видеть перспективу в развитии страны. И одновременно не должен терять постоянную связь с избирателями своего округа. Члена комитета Госдумы России по охране здоровья, депутат от Свердловской области Александр ПЕТРОВ рассказал, что согласно новым законопроектам в России должны разрешить пересадку сердца детям и легализовать интернет-торговлю лекарствами.
9 ноября 2016
Глава «Россетей» попросил губернатора проверить работу «Роскоммунэнерго»
Губернатор Евгений Куйвашев дал ряд поручений областному правительству по итогам встречи с генеральным директором компании «Россети» Олегом Бударгиным. Как стало известно «ОГ», ключевым вопросом стала проблема платёжной дисциплины сбытовых компаний, наносящих ущерб «Россетям». Бударгин прилетел в Екатеринбург из-за саботажа, организованного локальной энергосбытовой компанией Свердловской области.
8 ноября 2016
РосинтерБанк признали банкротом
Арбитражный суд Москвы признал банкротом РосинтерБанк, входящий в ТОП-100 банковского рейтинга РФ. В Екатеринбурге работало одно отделение на проспекте Ленина, 41.