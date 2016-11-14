Банк России в пять раз сократил коэффициент риска по ипотечным облигациям

Банк России в пять раз уменьшил коэффициент риска по ипотечным облигациям: со 100% до 20%.

Напомним, этот показатель используется для расчётов между финансовыми учреждениями, работающими на рынке ипотеки.

Как сообщили в пресс-службе АИЖК, это положительно скажется на ипотечном рынке страны.